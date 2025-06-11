قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يشفيه.. كارمن سليمان تدعو لـ آدم تامر حسني بعد إجرائه لعمليتين

تامر حسني
تامر حسني
يارا أمين

حرصت الفنانة كارمن سليمان، على دعم الفنان تامر حسني، بعد خضوع آدم لعمليتين جراحيتين، ونشرت صورة له مع ابنه عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “ربنا يشفيه ويعافيه يارب”.

خضوع آدم تامر حسني لعمليتين جراحيتين 

وأعلن النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منذ قليل عن خضوع ابنه آدم لعمليتين جراحيتين كبيرتين بشكل مفاجئ، إثر انفجار الزائدة الدودية، موجها رسالة شكر لجمهوره على كم الدعوات التي تلقاها لشفاء ابنه.


وكتب  تامر حسني عبر حسايه الشخصي فيس بوك: “على تليفوني و تليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ،  اللي كانت أعراضه سخونية عادية بسو بقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم.. ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد و خلاص لا روحوا اكشفوا كويس و اعملوا سونار على البطن و الزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان و لازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرفلإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة”. 

وتابع: “اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة و محزنة أوي.. وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب و يعدي مرحلة الخطر”.

 وأوضح: "اشفيه وعافيه يارب، هو وكل ولادنا بس هو راجل و هيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه و يعافيه و يحفظه هو و إخواته و يحفظ كل ولادكم يارب وأحب أقول تاني شكراً من كل قلبي على دعواتكم.. أنا شايف قلب كل حد فيكم و هو بيدعي بصدق متشكر أوي يا جماعة شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني و دعاله هنا أو على التليفون واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه و أنا برضو بدعيلكم و بقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها و ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم". 

كارمن سليمان تامر حسني آدم إنستجرام انفجار الزائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

كلب مسعور

أخبار قنا.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بفرشوط.. استئصال ورم كيسي معقد

استراحات المراقبين

تعليم دمياط تعلن جاهزيتها لاستقبال 14 ألف طالب في ماراثون الثانوية

الصلاة في اسوان

تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان.. اليوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد