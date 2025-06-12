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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وحدات مصيفية بالتقسيط في (قرية بانوراما بالساحل الشمالي) 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن توافر عددٍ من الوحدات المصيفية في الفوجين الأول والثاني بقرية بانوراما بالكيلو 76 في الساحل الشمالي، التي تقع على البحر مباشرة، وبها حمامات سباحة للكبار، ومتوافر بها كل الخدمات.

كما أعلن اللجنة عن فتح باب التقسيط للزملاء الصحفيين وأسرهم لسهولة الحجز في الوحدات المتبقية من الفوج الأول في الفترة من 16 إلى 23 يونيو، والفوج الثاني  من 23 إلى 30 يونيو، على أن يكون القسط على 3 أشهر خصمًا من البدل الصحفي.

ويتم سداد نصف قيمة الوحدة بالإضافة إلى مبلغ التأمين وقيمته 700 جنيه نقدًا  عند الحجز، ويقسّط الباقي على ثلاثة أشهر.

المتبقى من الوحدات بالفوج الأول بتاريخ 16/6/2025
كود الوحدة السعر في الأسبوع المواصفـــــــات

كود (3) 8000ج شقة 1 عمارة 5

أرضي بجنينة-  2 غرفة نوم -2 حمام- ريسبشن


كود(4)

6500ج شقة 11 عمارة 11

2 غرفة نوم- ريسبشن0 عدد  2 حمام - مطبخ كبير

كود(5) 7300ج شقة 11 عمارة 22

أول علوى 2 غرفة نوم-  ريسبشن - 2 حمام – مطبخ - مطلة على حمام سباحة


كود (7) 7500ج شقة 1 عمارة 25

أرضي بجنينة 2 غرفة نوم - ريسبشن كبير - 2حمام- مطبخ

كود (8)

7500ج شقة 2 عمارة 25

أرضى بجنينة 2 غرفة نوم - ريسبشن كبير - 2حمام- مطبخ


كود (10) 30 ألف فيلا 47/ب

4 غرف نوم -4 حمام -2 ريسبشن - 2 مطبخ- جنينة كبيرة

كود(12) 8600 ج شقة 3/21 أرضي بجنينة

2 عرفة مكيفة - غرفة مراوح –حمام- مطبخ – ريسبشن


كود ( 13) 9350 ج شقة 3 عمارة 30 أرضى بجنينة

عدد 3 غرف نوم - حمام - مطبخ - ريسبشن

كود ( 15)


7600 ج شقة 11 عمارة 16

2 غرفة نوم -1 غرفة مكيفة- والثانية مراوح- حمام - مطبخ كبير – ريسبشن

كود (16)

7300ج شاليه 39/1

شاليه أرضي بجنينة -2 غرفة نوم- ريسبشن- 2 حمام – مطبخ

المتبقى من الوحدات بالفوج الثاني بتاريخ 23/6/2025

كود الوحدة السعر في الأسبوع المواصفـــــــات

كود (3) 8000ج شقة 1 عمارة 5

أرضي بجنينة-  2 غرفة نوم -2 حمام- ريسبشن

كود(5) 7300ج شقة 11 عمارة 22

أول علوى 2 غرفة نوم-  ريسبشن - 2 حمام – مطبخ - مطلة على حمام سباحة

كود (6) 8300ج شقة 14 عمارة 8

أول علوى 3 غرف - ريسبشن - 2 حمام - مطبخ - مطلة على حمام السباحة الكبير

كود (7) 7500ج شقة 1عمارة 25

أرضي بجنينة 2 غرفة نوم - ريسبشن كبير - 2حمام- مطبخ

كود (8)

7500ج شقة 2عمارة 25

أرضى بجنينة 2 غرفة نوم - ريسبشن كبير - 2حمام- مطبخ

كود (13) 9350 ج شقة 3 عمارة 30 أرضى بجنينة

عدد 3 غرف نوم - حمام - مطبخ - ريسبشن

كود ( 15)

7600 ج شقة 11 عمارة 16

2 غرفة نوم -1 غرفة مكيفة- والثانية مراوح- حمام - مطبخ كبير – ريسبشن.
 

مصيف الصحفيين وحدات مصيفية

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