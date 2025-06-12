أسامة كمال: الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونهاية محتملة لنتنياهو



قال الإعلامي أسامة كمال بأن الكنيست الإسرائيلي يعقد حاليا جلسة للتصويت على حل نفسه، وذلك على إثر خلاف حاد نشب بشأن تجنيد "الحريديم" المتطرفين دينيا.

وأكد كمال أن هذه الخطوة الأولى قد تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، يرجح أن يخسرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأضاف كمال خلال برنامج "مساء دي ام سى على قناة دى أم سى، أن قادة المعارضة هم من تقدموا بمقترح قانون لحل البرلمان، وقد حظي هذا المقترح بدعم من الأحزاب المتشددة التي قررت عرضه للتصويت مشيرا أن القرار لقي إجماع كل أحزاب المعارضة.



وتابع قائلا : أن من بين الأحزاب التي وافقت على هذا القرار حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الموحد، اللذين انضما إلى تحرك المعارضة بسبب اعتراضهم على قانون التجنيد الجديد، الذي يلغي الإعفاء الممنوح للمتشددين من الخدمة العسكرية.