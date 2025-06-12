أسهم Exxon تكسب 9 مليارات دولار في يوم .. وخسائر حادة لـ GameStop

وول ستريت

مؤشر S&P500 يتنازل عن أعلى مستوياته في 3 أشهر



رهانات خفض الفائدة تصل إلى 70% في سبتمبر المقبل



أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر طفيفة في جلسة الأربعاء مع قلق المستثمرين من التوترات في الشرق الأوسط، بينما هدأ تقرير التضخم المعتدل المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية.

إذ فقدت وول ستريت مكاسبها المتواضعة بعد أن أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وكان مسؤول إيراني كبير قد صرّح في وقت سابق بأن طهران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المفاوضات النووية ونشأ صراع مع الولايات المتحدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، بلغ معدل التضخم العام 2.4%، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين 2.5%، بينما يتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم في الأشهر المقبلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.

ويتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 70% أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بحلول اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch.

كما يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل حول محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أعلن ترامب عن إتمام الصفقة الأميركية مع الصين. حيث ستزودها بكين بالمغناطيس والمعادن الأرضية النادرة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

أغلق مؤشر الداو جونز مستقراً عند مستويات 42,865 في يوم الأربعاء بعد أن استطاع خلال الجلسة اختراق مستويات 43000 لأول مرة في نحو 3 أشهر.

بينما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% ليتنازل عن أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% لينهي سلسلة مكاسب من 3 جلسات متتالية.

أسهم Exxon Mobil

قفز سهم Exxon Mobil بنحو 2% في جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوياته في نحو شهر، لتضيف الشركة 9 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

كما ارتفعت أسهم Chevron بنسبة 1% إلى أعلى مستوياتها في شهرين.

وجاءت مكاسب أسهم شركات النفط بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في شهرين نتيجة تصاعد تزايد المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط.

إذ أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط بعد أن قال وزير الدفاع الإيراني إن طهران ستضرب قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية ونشأ صراع مع واشنطن.

أسهم GameStop

تراجع سهم GameStop بنسبة 5% في جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع بعد إعلان الشركة عن إيرادات دون التوقعات.

إذ أعلنت بائعة ألعاب الفيديو عن إيرادات بقيمة 732.4 مليون دولار بالربع الأول مقابل متوسط التوقعات البالغة 754 مليون دولار.