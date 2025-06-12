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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

80 شمعة من العطاء.. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة محمد سلماوي.. الاثنين

محمد سلماوي
محمد سلماوي
جمال عاشور

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء بعنوان "محمد سلماوي 80 شمعة من العطاء"، في السابعة مساء الاثنين المقبل 16 يونيو، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفكر والإبداع.

يأتي اللقاء بمناسبة مرور 80 عاما على ميلاد الأديب الكبير محمد سلماوي، عضو المجلس الأعلى للثقافة والرئيس الأسبق لاتحاد كتاب مصر والعرب، ويتناول جوانب متعددة من مسيرة الكاتب الكبير، ودوره البارز في الحياة الثقافية والصحفية، وذلك بحضور الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة، والكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، الذي يتناول أبرز مقالات "سلماوي" والقضايا التي ناقشها، إلى جانب دوره في تأسيس عدد من المطبوعات وإسهاماته في تاريخ الصحافة المصرية.

كما يشهد اللقاء المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قراءة نقدية في أحدث روايات محمد سلماوي، يقدمها الناقد والأكاديمي د. حسين حمودة، وتستعرض الكاتبة والناقدة صفاء البيلي ملامح تجربته المسرحية، من خلال مناقشة عدد من أعماله، منها: "القاتل خارج السجن" و"سالومي

أما الناقد خالد جودة، فيستعرض تجربة "سلماوي" في كتابة السيرة الذاتية، من خلال قراءة في كتاب "يوما أو بعض يوم"، ويدير اللقاء القاص محمد رفاعي.

محمد سلماوي، أديب وكاتب صحفى ومسرحي، ولد عام 1945، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة، حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري.

شغل عدة مواقع قيادية منها: مدير تحرير الأهرام ويكلي، ورئيس تحرير الأهرام إبدو، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية.

صدر له عدة مؤلفات قصصية وروائية، منها: الرجل الذي عادت إليه ذاكرته، الخرز الملون، باب التوفيق، أجنحة الفراشة، وكونشرتو الناي، وغيرها.

حصل على العديد من الأوسمة والجوائز منها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وسام التاج الملكي البلجيكي، وسام الاستحقاق من الرئيس الإيطالي كارلو تشامبي، ووسام الفنون والآداب الفرنسي.
وحصلت مسرحيته "رقصة سالومي الأخيرة" على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان قرطاج المسرحي، وفازت مسرحية "الجنزير" بجائزة أفضل نص مسرحي في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما اختيرت مسرحيته "فوت علينا بكرة" كأفضل عرض في المهرجان الأول للمسرح العربي.

يأتي اللقاء ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، وتنسق فعالياته شهيرة حسن، وذلك في ضوء أنشطة قصر الإبداع الفني، بإدارة نورا كرامة، وفي إطار جهود هيئة قصور الثقافة لتسليط الضوء على التجارب الإبداعية الملهمة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان محمد سلماوي 80 شمعة من العطاء وزارة الثقافة

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