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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان

فلفل الوان
فلفل الوان
ريهام قدري

تناول الفلفل الألوان (الأحمر، الأصفر، البرتقالي) يوميًا يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية المهمة لجسمك، وذلك بفضل غناه بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

 إليك ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان يوميًا:

 1. تعزيز المناعة

الفلفل الألوان غني بفيتامين C، خاصة الأحمر منه، الذي يحتوي على كميات أكبر حتى من البرتقال. فيتامين C يعزز جهاز المناعة ويساعد في الوقاية من نزلات البرد والأمراض.

 2. تحسين صحة العين

الفلفل يحتوي على الكاروتينات مثل اللوتين والزيكسانثين، وهي مركبات تحمي العين من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر وتحسن الرؤية.

 3. مضاد قوي للأكسدة

غني بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وفيتامين E، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

 4. دعم صحة الجلد

الفيتامينات C وA في الفلفل تساعد في إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر علامات الشيخوخة.

5. تحسين الهضم

الفلفل غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحمي من الإمساك.

 6. تقليل الوزن

قليل السعرات الحرارية، مشبع بفضل الألياف والماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة ضمن نظام غذائي لإنقاص الوزن.

 7. تنظيم ضغط الدم

يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي يساعد في توازن السوائل وتنظيم ضغط الدم.

تنبيه مهم:

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية أو اضطراب هضمي بسيط عند تناول الفلفل النيء بكميات كبيرة.

يُفضل تناوله طازجًا أو مشويًا أو مطبوخًا بخفة للحفاظ على العناصر الغذائية.

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