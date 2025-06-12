آيات صعبة الفهم.. المؤتمر الـ 43 لكهنة وسط القاهرة

نظمت كنائس وسط القاهرة المؤتمر الـ ٤٣ لمجمع كهنتها تحت عنوان "آيات صعبة الفهم"، على مدار يومين في بيت كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

بجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن المؤتمر محاضرات في الموضوعات التالية:

- "آيات متنوعة صعبة الفهم" وألقاها نيافة الأنبا رافائيل.

- "آيات صعبة الفهم في سفر الحكمة" وألقاها نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد.

- "آيات صعبة الفهم في إنجيل يوحنا" وألقاها نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان.

- "الآيات عسرة الفهم في إنجيل متى" وألقاها الأب القمص مكاري القمص تادرس أستاذ العقيدة بالكليات والمعاهد اللاهوتية وكاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بشبرا الخيمة.

- "دراسة حول موضوع ادعاء الأناجيل المفقودة" وألقاها الأب القس فيلوباتير مجدي المدرس بالكليات والمعاهد اللاهوتية وكاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالنزهة ٢.

كما شمل المؤتمر ورش عمل عن "التفسيرات الكتابية وطرقها"، ومناقشات ثرية حول موضوع المؤتمر، وتم الرد على تساؤلات الآباء.