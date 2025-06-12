أمريكا تعلن تصفية قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تصفية قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي شمال غربي سوريا في ضربة جوية دقيقة.



وفي بيان لها عبر منصة "إكس" ، ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية قائلة : نفذنا ضربة جوية دقيقة في شمال غربي سوريا أدت إلى مقتل القيادي في تنظيم "داعش" رحيم بويف".

وقالت القيادة الوسطي الأمريكية : أن رحيم بويف متورط في التخطيط لعمليات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين والمدنيين.

ووفق البيان الأمريكي ، فإن هذه الغارة تعد جزءا من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر إلى جانب شركائها الإقليميين، بتعطيل وإحباط جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية والحلفاء، وفق نص البيان.

كما نشرت القيادة الوسطى الأمريكية صورة تعود لسيارة رحيم بويف التي تم استهدافها.