استرداد قطع أراض من أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الأمن، من استرداد قطع أراض من أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، بنطاق مركز ومدينة برج العرب؛ استجابة لتعليمات المحافظ أحمد خالد المشددة بضرورة عمل حملات مستمرة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة وهدم التعديات وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين .

ونفذ مركز ومدينة برج العرب، حملة مكبرة؛ أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات استرداد أراضي ملفات تقنين بمساحة 41 فدانا زراعة و 7 آلاف م٢ مبانى، وتنفيذ قرار إزالة حتى سطح الأرض تعد على أملاك الدولة بمساحة1000 م٢، وتنفيذ 3 قرارات إزالة جزئي بإزالة الأسوار وما حول المباني تعديات أملاك دولة، فضلا عن تنفيذ قرار إزالة لسور مسافة 20 م والتحفظ علي مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .