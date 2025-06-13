التحفظ على 4 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملات أمنية بالمحافظات

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 طن دقيق بلدي مدعم تم ضبطهم خلال حملات أمنية بمختلف المحافظات.

وكشفت الأجهزة الأمنية، أن الحملات أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

جاء ذلك في مواصلة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.