صاروخ إيراني يضرب مترو تل أبيب.. والإسرائيليون يهربون للملاجئ

أفادت صحيفة جيروزاليم الإسرائيلية، بارتطام صاروخ إيراني بـ مترو تل أبيب، بعد لحظات من بدء الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال، في الوقت الذي طالب فيه جيش الاحتلال، الإسرائيليين، بالهروب إلى الملاجئ.

وتشير الصور الأولى الصادرة من عاصمة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الصواريخ الإيرانية نجحت في ضرب قلب تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "إسرائيل بأكملها تحت نيران القذائف الإيرانية"، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب، بحسب ما أفاد به مراسل “سي إن إن”.

وسمع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب، حيث رصد جيش الاحتلال صواريخ قادمة من إيران.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال، بأن أنظمة الدفاع تعمل لاعتراض الصواريخ، وأصدر تعليمات للإسرائيليين باللجوء إلى الملاجئ.

وبدأ الجيش الإيراني في الرد على الهجوم الإسرائيلي، بشن هجوم صاروخي حيث انفجر وابل من الصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب ومدينة القدس المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية في القدس وتل أبيب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه رصد قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وفي سياق متصل، صرّح المتحدث العسكري الإسرائيلي بأنه على الرغم من الهجوم الإسرائيلي، لا تزال إيران قادرة على ضرب دولة الاحتلال.

وقالت العميد إيفي دفرين: "إيران قادرة على إلحاق ضرر بالغ بالجبهة المدنية الإسرائيلية"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن البث المباشر للإفادة الصحفية للمتحدث باسم الجيش دفرين، انقطع بسبب هجوم إيراني وشيك على وسط إسرائيل.

التخطيط لقصف إيران

في سياق متصل، صرح نتنياهو بأنه أمر بوضع خطة هجوم في نوفمبر 2024، بعد وقت قصير من القضاء على الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أحد أقوى وكلاء إيران.

وأوضح نتنياهو، أنه في ذلك الوقت، توقعت إسرائيل أن تبدأ إيران بتطوير برنامجها النووي بسرعة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإٍسرائيلي، إن الهجوم كان من المفترض أن يُنفذ في أبريل، لكن تم تأجيله، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بخططها لمهاجمة إيران.

وأضاف: "أن واشنطن كانت على علم بالهجوم، ماذا سيفعلون الآن؟، أترك الأمر للرئيس ترامب"، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين في هجوم كبير على إيران.

وبعد ما بدا أنه موجة أولى من الغارات خلال الليل؛ واصلت إسرائيل استهداف المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكنغاور، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة.

وأفادت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة بمقتل وإصابة العشرات في الغارات التي استهدفت العاصمة طهران أيضًا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن عدد القتلى.