حريق بوزارة الأمن الإسرائيلية.. واعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية

أفادت عدة قنوات إسرائيلية باندلاع حريق قرب مقر وزارة الأمن الإسرائيلية وسقوط صاروخين إيرانيين حتى الآن على وسط تل أبيب.

وكان خامنئي أعلن بدء الرد على إسرائيل حيث شن الجيش الإيراني هجومًا بوابل من الصواريخ نحو إسرائيل. وكانت ‌‏القناة 13 الإسرائيلية أعلنت عن اندلاع حريق قُرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وسماع دوي انفجارات فوقها نتيجة اعتراض صواريخ أطلقتها إيران، وسقوط شظايا صواريخ بالقرب من وزارة الدفاع بـتل أبيب.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك الهجمات حيث قال إن الإيرانيين تلقوا ضربات أشد بعشر مرات مما توقعوا.