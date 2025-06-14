مستقبل وطن يطلق"مؤتمر شباب الدلتا" بالإسكندرية..اليوم

في أكبر تجمع شبابي من نوعه بمحافظات الوجه البحري، يُطلق حزب مستقبل وطن اليوم السبت فعاليات مؤتمر شباب الدلتا بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الدلتا، وبحضور عدد من قيادات الأمانة المركزية وممثلي العمل الحزبي والمجتمعي.

ويأتي المؤتمر في إطار استراتيجية الحزب الهادفة إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والمجتمعية، وفتح مسارات للتواصل المباشر مع الكوادر الشابة في المحافظات.

تدريب وتأهيل جيل جديد من شباب الجامعات

كما أعلنت أمانة الشباب المركزية بالحزب، بالتعاون مع مؤسسة EYOOT، عن فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج التدريب الصيفي "تأهيل شباب جامعات مصر 2025"، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى التي شهدت تدريب أكثر من 5000 شاب وشابة من بين 40 ألف متقدم خلال العام الماضي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل من خلال إتاحة فرص تدريب عملية مجانية داخل كبرى الشركات في مصر، بما يعزز من مهاراتهم ويزيد من جاهزيتهم للانخراط في الحياة المهنية بعد التخرج.



الحزب يؤكد: الشباب في قلب خطتنا الوطنية

وأكدت أمانة الحزب أن هذه الخطوات تأتي في سياق رؤية مستقبل وطن لدعم قضايا الشباب وخلق بيئة حاضنة للطاقات الواعدة، عبر تقديم برامج عملية وميدانية تواكب متطلبات العصر وسوق العمل، وتربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق المهني.