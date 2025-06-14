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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السبائك الذهبية وسط توتر الأوضاع الجيوسياسية العالمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار السبائك الذهبية في مصر ارتفاع  خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 مدعومة بالارتفاعات  في الأسواق العالمية في وقت يترقب فيه المستثمرون تحركات الذهب خلال الأسبوع المقبل على خلفية التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران وما خلفه من توترات واسعة في المنطقة

وتراوح سعر الذهب المحلي عيار 24 عند مستوى 5542 جنيهًا للجرام مما انعكس الارتفاع العالمي على أسعار السبائك بمختلف أوزانها مع بقاء سعر الأوقية في البورصات العالمية قرب مستوى 3438 دولارًا

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم عيار 24 بدون مصنعية

  • سبيكة وزن 1 جرام 5542 جنيه
  • سبيكة وزن 2.5 جرام 13855 جنيه
  • سبيكة وزن 5 جرامات 27710 جنيه
  • سبيكة وزن 10 جرامات 55420 جنيه
  • سبيكة وزن 20 جرامًا 110840 جنيه
  • سبيكة وزن 25 جرامًا 138550 جنيه
  • سبيكة وزن 31.1 جرام أونصة 172356 جنيه
  • سبيكة وزن 50 جرامًا 277100 جنيه
  • سبيكة وزن 100 جرام 554200 جنيه
  • سبيكة وزن 250 جرامًا 1385500 جنيه
  • سبيكة وزن 500 جرام 2771000 جنيه
  • سبيكة وزن 1 كيلوجرام 5542000 جنيه

وتأتي الأسعار المحلية في ظل توازن دقيق بين العرض والطلب مدعومًا بمرونة نسبية في حركة الدولار أمام الجنيه إلى جانب تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن عقب التطورات العسكرية الأخيرة والتحوط الاستثماري من تقلبات الأسواق العالمية

ويتوقع محللون أن تظل أسعار السبائك ضمن هذا النطاق في الأجل القريب ما لم تطرأ تطورات جديدة على الصعيد الجيوسياسي قد تدفع المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار عدم اليقين بشأن توجهات السياسات النقدية العالمية وتصاعد المخاطر الإقليمية

السبائك الذهبية سبيكة الذهب اسعار الذهب

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