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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل فرقعة الأصابع أثناء الصلاة تبطلها؟.. الأزهر يجيب

هل فرقعة الأصابع أثناء الصلاة تبطلها
هل فرقعة الأصابع أثناء الصلاة تبطلها
شيماء جمال

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه: ما حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة؟

وأجاب مركز الأزهر العالمى عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن فرقعة الأصابع من الأمور الجائزة ما دام ذلك خارج الصلاة ولا يسبب ضررًا للإنسان، أمَّا إذا كان ذلك داخل الصلاة فيُكره؛ لأنَّه مما ينافي الخشوع في الصَّلاة ويؤثر على المصلين. 

واستدل بجاء في [حاشية ابن عابدين(1/642)]: «ويُكرَه فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظرًا الصلاة أو ماشيًا إليها للنِّهي ولا يكره خارجها لحاجة». عن شعبة، مولى ابن عباس، قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» [رواه ابن أبي شيبة (2/128)]. وروى ابن جريج عن عطاء: «أنه كره أن يُنقِض أصابعه وهو في الصلاة». [رواه ابن أبي شيبة (الصلاة/ 7360)]. وجاء في حاشية العبادي على تحفة المحتاج: «ويكره أن يروِّح على نفسه في الصَّلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكهما؛ لأنه عبث».

هل تبطل فرقعة الأصابع فى الصلاة

فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة، ولكنها من العبث، وتكره فرقعة أصابع في الصلاة؛ لما روى الحارث عن علي قال: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة». رواه ابن ماجة.


كيفية التركيز في الصلاة

1- الاستعداد قبل الصلاة تحديد العوامل التي تشتت التركيز والابتعاد عنها.

2- تعلم تعريف الصلاة بشكل جيد حتى يتم التركيز فيها. الحرص على صلاة الجماعة مع المسلمين داخل المسجد؛ لأنها تساعد بشكل كبير على التركيز.

3- إعطاء العقل وقت من الاسترخاء والراحة من مشاكل وهموم الدنيا قبل دقائق من أداء الصلاة، والتخلص من الضغوط النفسية التي تتعرض لها.

4- ارتداء ملابس نظيفة وجميلة تناسب الصلاة.

5- تحديد السور القرآنية التي سيتم قرائتها في الصلاة، بالإضافة إلى الدعاء الذي سوف ندعو به الله.

6- عقد النية على أنّ الصلاة لله عز وجل لنيل رضاه وليس رضا من حولنا. أثناء الصلاة الوقوف مستقيمًا بقلب خاشع لله عز وجل، وإبقاء العينين مفتوحة مع النظر إلى موضع السجود.

7- عدم الصلاة باستعجال، حيث يجب إعطاؤها حقها الكامل.

8- تجويد القرآن أثناء الصلاة بشكل صحيح وترتيل.

9- قراءة القرآن بهدوء لكي لا يتم تشتت الآخرين، وخاصة في صلاة الجماعة.

10- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في حال السرحان أثناء الصلاة.

11- عدم القيام بسرعة بعد أداء الصلاة، والجلوس للذكر والتسبيح.

12- دعوة الله بإخلاص، والاستعاذة بالله من عذاب النار، وطلب العتق من النار منه.

13- الإكثار من الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الدعاء.

14- عدم النظر إلى الصلاة على أنها مجرد عبادة.

15- تنظيم الوقت مع أوقات الصلاة.

16- الحفاظ على الحياة نقية وسليمة خالية من المعاصي، والحرص على كسب المال الحلال.

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