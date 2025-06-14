محظوظون .. أول تعليق من يوسف حشيش بعد زواجه من منة عدلي القيعي

أعرب الفنان وصانع المحتوي يوسف حشيش عن سعادته بيوم زفافه على الشاعرة منة عدلي القيعي الذى أقيم يوم الخميس الماضي، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائهم وعائلتهم.

وفى هذا السياق ، نشر يوسف حشيش فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام يستعرض فيه أبرز لحظات حفل الزفاف التى ظهرت فى أجواء مبهجة مليئة بالسعادة ، وكتب معلقا: “ايه اليوم الحلو دا وايه الناس الحلوة دي .. احنا فعلا محظوظين”.

زفاف يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي

وأقيم حفل الثنائي يوم الخميس الماضي فى احدي الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور عدد من مشاهير الفن ابرزهم ياسمين عبد العزيز، محمود العسيلي ، بوسي ، أحمد سعد ، منة شلبي.

وفى شهر أكتوبر الماضي، احتفلت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي بخطوبتها على الفنان وصانع المحتوي الشاب يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين والبلوجر.

وحرص كل من الفنان أكرم حسني والفنانة كارمن سليمان علي حضور حفل الخطوبة، وقد قامت الأخيرة بالمشاركة بالغناء في تلك الاحتفالية.

من هى منة عدلي القيعي

منة عدلي القيعي تُعد من أبرز الشاعرات الغنائيات في مصر، حيث كتبت العديد من الأغاني الناجحة، منها “الغزالة رايقة”، “للي” للفنان محمد منير، و”غلبان” للفنانة أصالة . كما كتبت أغنية “أنا من غيرك” التي غناها بهاء سلطان، وذكرت أنها كتبتها خصيصًا لخطيبها يوسف حشيش .

أما يوسف حشيش، فهو بلوجر وممثل صاعد، حاصل على بكالوريوس في الهندسة، وبدأ مسيرته في عالم التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل “الحشاشين” وجزئي مسلسل “ريفو".