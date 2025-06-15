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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عكاشة: المنطقة تشهد متغيرًا استراتيجيًا وإسرائيل تخوض حربًا ممتدة ضد محور إيران

الحرب
الحرب
عبد الخالق صلاح

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية، أن المنطقة تشهد حاليًا متغيرًا استراتيجيًا كبيرًا، من المرجح أن يستمر لمدى متوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخوض حاليًا حربًا شاملة ضد دولة إقليمية كبرى، هي إيران، عبر أذرعها المنتشرة في المنطقة.

وأوضح "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء السبت: أن الحرب بدأت من قطاع غزة، ثم امتدت إلى لبنان وسوريا، ووصلت إلى داخل الأراضي الإيرانية، وجزئيًا إلى اليمن، مشددًا على أن "خوض هذه الحرب لم يكن قرارًا لحظيًا، بل جاء بعد تفكيك إسرائيل لما اعتبرته طوق تهديد إيراني زرعته طهران حولها عبر أذرعها العسكرية في المنطقة".

وأشار إلى أن العام ونصف العام الماضيين شهدا سلسلة من الضربات التي وجهتها إسرائيل، بدأت باستهداف الحوثيين، وتضمنت محاولات لتحييد التهديدات من سوريا، بالإضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع أطراف إقليمية لضمان أمنها.

وأضاف أن إسرائيل شعرت أن الوقت أصبح مناسبًا لاتخاذ قرار المواجهة، بعد أن نجحت في إضعاف القدرات العسكرية والتنظيمية لهذه الأذرع، مما مكنها من توجيه ضربة قوية تجاه المشروع النووي الإيراني، في إطار ما وصفه بـ"نظرية الضغوط القصوى" على طهران.

وشدد عكاشة، على أن هذا التحول يمثل أول متغير استراتيجي من نوعه في المنطقة منذ سنوات، ويؤسس لمرحلة جديدة من الصراع الإقليمي ذات طابع عسكري واستخباراتي واسع النطاق.

إيران إسرائيل فلسطين صاروخ

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