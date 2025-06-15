الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، مساء السبت، عن إغلاق المجال الجوي الأردني مؤقتًا أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة، وكذلك الطائرات العابرة، وذلك كإجراء احترازي في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الهيئة، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن القرار بدأ تطبيقه اعتبارًا من الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش)، وحتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة الملاحة الجوية والأرواح، وبناء على تقييم المخاطر الذي تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا غير مسبوق بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي شملت قصفًا صاروخيًا واسع النطاق وهجمات بطائرات مسيرة. وقد تم رصد تحركات جوية غير اعتيادية في سماء عدة دول مجاورة، ما دفع دولًا أخرى، مثل العراق ولبنان، إلى اتخاذ إجراءات مشابهة مؤقتًا لتأمين مجالاتها الجوية.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأردنية أن فرقها المختصة على تواصل دائم مع شركاء الطيران الإقليميين والدوليين لمراقبة الوضع وتحديث الإجراءات بما يضمن أمن وسلامة الطيران في الأجواء الأردنية. كما تم إبلاغ جميع شركات الطيران العاملة والمتوجهة نحو مطار الملكة علياء الدولي بتحويل وجهاتها إلى مطارات بديلة أو تعليق رحلاتها وفقًا لتقديرات كل شركة.