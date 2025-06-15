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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سائق أسفل عجلات قطار «أسوان - القاهرة» بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي سائق ثلاثيني مصرعه، دهسًا أسفل عجلات قطار "أسوان/ القاهرة"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بدائرة قسم شرطة جرجا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج، بوقوع حادث دهس بأحد القطارات.

وبالفحص، تبين أنه أثناء مرور القطار القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، وأثناء عبوره دائرة قسم جرجا، قام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، رغم إطلاق آلة التنبيه من قبل سائق القطار، إلا أنه لم يستجب، فصدمه القطار وتوفي في الحال.

وتم تحديد هوية المتوفى، وتبين أنه يُدعى "أحمد ش. ع. ع"، 33 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة قسم جرجا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والده المدعو "شعبان ع. ع. ع"، 58 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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