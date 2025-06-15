احتفالية بمعهد المعصرة لتكريم أوائل الإعدادية الازهرية بالوادي الجديد.. صور

نظم معهد المعصرة الأزهري بالوادي الجديد، احتفالية لتكريم أوائل الإعدادية حيث حصد المعهد 3 مراكز من العشر الأوائل علي مستوي المنطقه الازهريه بالمحافظة وذلك بحضور شيخ المعهد الابتدائي وشيخ المعهد الاعدادي الثانوي.

وحضر الاحتفالية الطالبات اللاتي حصدن المراكز الأولي و أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بالمعهد.

من جانبه، أكد الشيخ صابر أحمد حافظ شيخ معهد المعصره الاعدادي، أنه من الواجب والضرورة تشجيع وتكريم الفائزين حتي يقتدي بهم باقي طلاب المعهد لافتا الي أن المعهد لا يالو جهدا في تشجيع الطلاب المتميزين علي مدار السنوات الماضية والقادمة.



وأوضح أن المعهد له بصمات واضحه في تخريج نماذج مشرفه في كافة المراحل التعليمية وله السبق ف حصد مراكز متقدمه علي مستوي المحافظة.

وأكد أن هذه الاحتفالية بمثابة تكريم رمزي للطلاب ولكن ما يستحقونه يفوق الكثير والكثير.



وأثنى شيخ المعهد، على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مؤكدا أن النجاح يتطلب تكاتف كل الجهود بدءا من ولي الأمر وكافة العاملين بالحقل التعليمي.

وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع شهادات تقدير ومبلغ مالي رمزي للطلاب المتفوقين.



وكانت قد أعلنت محافظة الوادي الجديد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية وحصلت الطالبة مريم محمد منصور مسعود من معهد تنيدة الإعدادي فتيات على المركز الأول و3 طالبات من معهد المعصره علي المراكز التاني والتاني مكرر والثالث.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 220383 طالبًا وطالبة، حضر منهم 217724، وبلغ عدد الناجحين 189930 بنسبة 87.23%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 30453.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 196577 طالبًا وطالبة، حضر منهم 192052، وبلغ عدد الناجحين 147567 بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان 49009.

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينًا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.