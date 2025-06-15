قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين
إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي على قاعدة للدفاع الجوي قرب مطار مدينة مشهد
متى تبدأ رأس السنة الهجرية 1447؟.. أفضل أدعية العام الجديد للرزق والبركة
الشناوي يتفوق على نوير ويحقق رقما تاريخيا في كأس العالم الأندية
اسرائيل: تنفيذ هجوم جوي على طائرة تزويد بالوقود إيرانية داخل مطار مشهد
قصف إيراني يستهدف منزل عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة
غلب عليها الندم.. تعليق قوي من الكاف بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي
تأجيل محاكمة 70 متهما في قضية اللجان النوعية للجماعة
إمام عاشور ينتهي من إجراء جراحة ناجحة بعد كسر الترقوة ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالية بمعهد المعصرة لتكريم أوائل الإعدادية الازهرية بالوادي الجديد.. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم معهد المعصرة الأزهري بالوادي الجديد، احتفالية لتكريم أوائل الإعدادية حيث حصد المعهد 3 مراكز من العشر الأوائل علي مستوي المنطقه الازهريه بالمحافظة وذلك بحضور شيخ المعهد الابتدائي وشيخ المعهد الاعدادي الثانوي. 

وحضر الاحتفالية الطالبات اللاتي حصدن المراكز الأولي و أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بالمعهد.

من جانبه، أكد الشيخ صابر أحمد حافظ شيخ معهد المعصره الاعدادي،  أنه من الواجب والضرورة تشجيع وتكريم  الفائزين  حتي يقتدي بهم  باقي طلاب المعهد لافتا الي أن المعهد لا يالو  جهدا في تشجيع الطلاب المتميزين علي مدار السنوات الماضية والقادمة.


وأوضح أن المعهد له بصمات واضحه في تخريج نماذج مشرفه في كافة المراحل التعليمية وله السبق ف حصد مراكز متقدمه  علي مستوي المحافظة. 

وأكد أن هذه الاحتفالية بمثابة تكريم رمزي للطلاب ولكن ما يستحقونه يفوق الكثير والكثير.


وأثنى شيخ المعهد، على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مؤكدا أن النجاح يتطلب تكاتف كل الجهود بدءا من ولي الأمر وكافة العاملين بالحقل التعليمي.

وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع شهادات تقدير ومبلغ مالي رمزي للطلاب المتفوقين.


وكانت قد أعلنت محافظة الوادي الجديد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية وحصلت الطالبة مريم محمد منصور مسعود من معهد تنيدة الإعدادي فتيات على المركز الأول و3 طالبات من معهد المعصره علي المراكز التاني والتاني مكرر والثالث.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر،  نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 220383 طالبًا وطالبة، حضر منهم 217724، وبلغ عدد الناجحين 189930 بنسبة 87.23%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 30453.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 196577 طالبًا وطالبة، حضر منهم 192052، وبلغ عدد الناجحين 147567 بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان 49009.

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينًا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد احتفاليه تكريم الازهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

ترشيحاتنا

إيران

تقارير إخبارية:استهداف محيط السفارة العراقية في طهران دون تأكيد رسمي

ماكرون

لتعزيز الدعم الأوروبي للدنمارك.. الرئيس الفرنسي ماكرون يصل جرينلاند

أرشيفية

استهداف محيط السفارة العراقية في طهران دون تأكيد رسمي .. تفاصيل

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد