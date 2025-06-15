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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

720 هدفًا عسكريًا إيرانيًا تحت نيران «الأسد الصاعد»

إحدى الصور الخاصة بالمقاتلات التي نشرها أفيخاي أدرعي على حسابه
إحدى الصور الخاصة بالمقاتلات التي نشرها أفيخاي أدرعي على حسابه
مريم هاني

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن نحو 50 طائرة مقاتلة نفذت غارات جوية على أهداف وبُنى تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة طهران، وذلك في إطار عملية "الأسد الصاعد".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي على منصة “X”، أن مقاتلات سلاح الجو واصلت طوال الليلة الماضية التحليق في أجواء طهران، حيث استهدفت مواقع نووية بإشراف وتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن العملية، التي انطلقت لليوم الثالث، أسفرت عن مهاجمة أكثر من 170 هدفًا، وتدمير أكثر من 720 بنية تحتية عسكرية، من بينها أكثر من 80 هدفًا في الليلة الأخيرة فقط.

وشملت هذه الأهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومقر قيادة "سبند" المسئول عن المشروع النووي، بالإضافة إلى مواقع يُعتقد أن النظام الإيراني أخفى فيها أرشيفه النووي.

وأكد أن العمليات لا تزال مستمرة، بهدف تكثيف الضربة ضد التهديد النووي الإيراني، وضرب قلب البرنامج النووي، ومنع النظام الإيراني من امتلاك إمكانات ومكونات حيوية لتطوير سلاح نووي.

هجمات إسرائيلية على إيران لليوم الثاني على التوالي

وأطلقت إيران، أمس السبت، دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن إسرائيلية، من بينها حيفا وتل أبيب، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات من المدنيين وفقد العشرات منذ بدء القصف الإيراني على إسرائيل، بحسب فرق الإسعاف.

وشهدت عدة مناطق إسرائيلية تصاعدًا في عمليات الإخلاء نتيجة الهجمات، وسط تقارير عن وقوع مئات الجرحى.

وردًا على الهجوم، شنت إسرائيل غارات جوية موسعة، لليوم الثاني يوم السبت، استهدفت مرافق طاقة ومواقع حكومية في العاصمة الإيرانية طهران، بما في ذلك وزارة الدفاع ومستودعات للنفط، ما تسبب في اندلاع حرائق ومقتل نحو 78 شخصًا خلال اليومين الماضيين. كما أُفيد بمقتل عشرات الإيرانيين جراء استهداف منشآت طاقة وقاعدة دفاعية.

في سياق التصعيد، أعلنت إيران تعليق محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة، والتي كانت ستعقد في العاصمة العُمانية مسقط اليوم، الأحد.

وترافق ذلك مع تصعيد في الخطاب السياسي، حيث حذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استمرار الضربات، متوعدًا باستهداف البرنامج النووي الإيراني، بينما صرح مسئولون إيرانيون بأن الهجوم المقبل سيكون "أشد بعشرين مرة" من الهجوم السابق.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي طائرة مقاتلة الأسد الصاعد البرنامج النووي الإيراني طهران النظام الإيراني إسرائيل إيران

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