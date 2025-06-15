تعرف على خطوات التقديم لـ المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال

أعلن الكاتب الصحفي أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بدء التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والرسمية والمتميزة اللغات (التجريبية) من 1 يونيو وحتى 30 يونيو الجاري عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو مواقع المديريات التعليمية.

وقال صقر خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التقديم يشمل اختيار 3 مدارس كحد أقصى حسب الإدارة التعليمية التابعة لمنطقة سكن ولي الأمر، ويتم القبول وفقا لأولوية السن، حيث تمنح الأفضلية للأطفال الأكبر سنا، ويحق التقديم للأطفال من سن 4 سنوات لرياض الأطفال وحتى ما قبل 9 سنوات للصف الأول الابتدائي.

وأشار إلى أن الكثافة داخل الفصول شهدت تحسنا ملحوظا، حيث انخفض عدد الطلاب من 160 في بعض الفصول سابقا إلى 50 طالبا فقط حاليا بنسبة 99% من المدارس.

وأوضح أن التحويل بين المدارس سيتم إلكترونيا في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس، باستثناء التحويل من أو إلى المدارس الخاصة.

وشدد صقر على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح والتأكد من المدارس المتاحة على السيستم، مؤكدا أن الأوراق المطلوبة تُستكمل لاحقا في المدرسة بعد إعلان النتيجة، مع دفع رسوم تأكيد الجدية.