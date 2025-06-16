حسام علوان: اكتشفت عبر القراءة في الأوراق القديمة أن الرقابة على الأفلام تأسست عام 1914

أكد حسام علوان مدير أكاديمية السينما في المملكة الأردنية الهاشمية، أن هوايتي في جمع التراث والمقتنيات القديمة بدأت منذ أيام دراسيت ببيتي، حينما كنت أعمل على تجميع الكتب والمنشورات والمخطوطات.

وقال حسام علوان، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن العثور على المقتينايت القديمة لا يوجد الا مخبئة وسط الكتب العلب في الأسواق مثل سوق الجمعة وتباع بالأطنان.

وتابع مدير أكاديمية السينما في المملكة الأردنية الهاشمية، أن جمعي للمقتنيات القديمة يفتح أمامي الطرق لإقتناء التكملة الباقية، مؤكدا أن القراءة المستمرة تساعد على فهم الأحداث، مؤكدا انه اكتشفت عبر القراءة في الأوراق القديمة أن الرقابة على الأفلام تأسست عام 1914.



