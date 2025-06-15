محافظ دمياط يشارك بلجنة مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة



أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم زيارة إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان فى استقباله الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

واستهل " محافظ دمياط " الزيارة بتفقد عدد من مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة بالجامعة ، وذلك بحضور الدكتور حسن محمدين مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الخاص و عمداء كليات الهندسة بعدد من الجامعات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، حيث حرص " الدكتور أيمن الشهابى " على التواصل مع الطلاب والتعرف عن قرب على المشروعات وأشاد بما قدموه من أفكار متميزة والتى جاءت كخطوة عملية للوقوف على استفادة الطلاب من دراستهم طوال الأعوام الماضية ، كما دعا الطلاب بالتطبيق الفعلى لتلك الأفكار على أرض الواقع ، و أكد على اهتمام المحافظة بتحقيق التكامل مع الجامعات للاستفادة من تلك المشروعات البحثية ، للاستفادة منها بالدراسات والخطط التنموية التى نعمل على تنفيذها .

هذا وقد شارك " محافظ دمياط " بلجنة مناقشة لمشروعى تخرج طلاب كلية الهندسة Engineering Surveying and Remote Sensing Graduation Project ، و استخدام نبات ورد النيل فى معالجة مياه الصرف مع وضع حلول اقتصادية وصديقة للبيئة وإعادة تدويره ، حيث أجرى مناقشات مع الطلاب ، حول محاور المشروعات المقدمة ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للاستفادة من تلك المشروعات بسوق العمل وتطويرها واعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن اعتزازه بمشاركته بهذا اليوم الذى يُعد تكليل لجهود الطلاب .

واشاد " محافظ دمياط " بما تحققه جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، لتطوير منظومة التعليم بالجامعة واعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات ومؤهلة لسوق العمل ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية .

ومن جانبه أعرب الدكتور يحيى المشد عن سعادته بمشاركة الدكتور أيمن الشهابى بمناقشات اليوم ، وذلك كأحد أهم العلامات البارزة بمجال الهندسة المدنية ، والاستفادة من خبراته الكبيرة بهذا المجال .