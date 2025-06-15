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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 408 محاضر للمخالفين بأسواق ومحلات دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي


تلقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن أبرز جهود الحملات التى أطلقتها خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ يونيو الجارى على الأسواق و المخابز و مستودعات الغاز، والتى أسفرت عن تحرير ٤٠٨ محضر للمخالفين .
 

وفى هذا السياق،، أشار  مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين،  أنه تم تحرير ٨٤ محضر للمخابز وذلك لرصد مخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات والاوزان والمواصفات المحددة و عدم نظافة ادوات عجين وكذا عدم اعلان قائمة تشغيل .

ولفت إلى أنه في مجال الاسواق قد تم تحرير ٢٩٨ محضر لعدم اعلان عن الاسعار  و عدم وجود شهاده صحيه وكذلك ادارة منشأة بدون ترخيص وتشغيل عمالة بدون شهادة صحيه ،وأيضًا عدم اعلان عن اسعار نقاط خبز بدال تمويني وغش غش تجاري عباره عن (١٣٩ كجم لحموم ومصنعات لحوم منتهيةالصلاحيه)  ،و عدم وجود سجل تجاري و عدم اعلان عن مخزن وكذا التصرف في حصه تموينيه وعدم وجود شهادة صحيه لمخبز سياحى وعدم اعلان اسعار بمخبز سياحي

كما تم تحرير ٢٦ محضر  لعدم اعلان اسعار غاز و تبديد حرز مواد بترولية واستخدام اسطوانات غاز تجاريه في اماكن مزوده بالغازالطبيعي

دمياط محافظ دمياط التموين حملات

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