تعاون مثمر بين النواب والحكومة.. زعيم الأغلبية يعلن الموافقة على مشروع الموازنة

وجه زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي رسالة خلال انطلاق أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الموازنة العامة للدولة .

وقال القصبي إنه من علي منبر مجلس النواب يرسل رسالة ليسمعها العالم أجمع وليتسويعها جيدا ومضمونها أن الشعب المصري الذي يؤمن بالسلام ويسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو ذاته الذي يزداد صلابة وقوة في مواجهة الازمات وكافة الظروف والكوارث وهو نفسه الذي يساند الشعب الفلسطيني في كافة حقوقة المشروعة والعادلة وهو نفسة الشعب الذي لايقبل المساس بسيادته الوطنية مهما كلفه ذلك من بذل الغالي والنفيس لانه شعب يتسلح بالايمان بالله وبالوعي والضمير الوطني كما انه يثق بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: أقولها بكل قوة ان الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي وفي قيادتة الحكمية الوطنية ويصف خلفه وأن التاريخ أثبت للعالم أن الشعب المصري لا تزيده الضغوط الا قوة وأن الضغوط لم ولن تولد الا أسودا للدفاع عن عرين هذا الشعب في كافة المجالات .

وأضاف القصبي أنه لابد أن يسجل بالشكر والتقدير التعاون المثمر والمستمر بين النواب والحكومة في تلبية الحكومة للعديد من طلبات النواب وخاصة اعتماد اضافي للعلاج علي نفقة الدولة بقيمة 5 مليار جنية وكذلك للمستشفيات بقيمة 3 مليار جنية وللمعاهد والمستشفيات الازهرية بقيمة مليار و200 الف جنية ولمحافظات القاهرة والغربية والدقهلية بقيمة 600 مليون جنيه.

وثمن القصبي جهود الحكومة في العمل علي تعظيم فوائدها وادائها وتعظيم مواردها وطالب بحوكمة نظام الدعم لرغيف الخبز وللسلع التمونية وللطاقة والكهرباء وطالب بالعمل علي دعم مولدات الطاقة الشمسية .

وطالب بمواجهة الزيادة السكانية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحوكمة منظومة الجمارك ودعم الصناعة المحلية كما طالب بادراج اعتماد مالي للانشاء المستشفي الجامعي للوادي الجديد و وافق القصبي علي الموازنة داعيا النواب للموافقة عليها.