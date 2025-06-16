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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يعلن الخطة الزمنية للعام الجامعي

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

استعرض مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية خلال انعقاده برئاسـة الدكتـور علــى عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخريطة الزمنية لسير الدراسة للعام الجامعي 2025/2026 وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، حيث تبدأ الدراسة فى 20 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 1 يناير 2026، وتبدأ إجازة نصف العام يوم 24 يناير 2026 وتستمر لمدة اسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 21 مايو 2026 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى مايو و يونيو 2026 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كليـة.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن الشكر للسادة وكلاء الكليات ومركز القياس والتقويم برئاسة الدكتور سامح نخلة على الجهد المبذول خلال العام الدراسى المنصرم وانتظام أعمال الامتحانات بجميع كليات الجامعة مؤكداً على أهمية إعلان نتائج الكليات فى موعدها وفقاً للنظم واللوائح المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعـات.

وناقش المجلس مقترح آلية تطبيق اختبار القدرات الداخلى للطلاب المرشحين للالتحاق بكلية التربية النوعية وذلك في ضوء موافقة لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية ومجلس الكليـة.
وهنأ الدكتور على عبد المحسن كافة منتسبي جامعة الإسكندرية بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد داعيا الله عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركـات.

وخلال المجلس قدمت الأستاذة الدكتورة غادة الخياط -المدير التنفيذي لمركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد ـ عرضاً تقديمياً عن أنشطة وخدمات المركز داعية الكليات والوحدات للمشاركة فيها وقدمت القطاعات التخصصية المختلفة للمركز متمثلة في المنصات التعليمية والمحتويات الالكترونية والتدريب والمبادرات الابتكارية؛ حيث أكدت على أهمية احترام المعايير التي أقرها مجلس الجامعة لإنتاج الكتاب الإلكتروني و دعم السادة أعضاء هيئة التدريس في العمل على المنصات ومتابعتها بالكليات. 

كما دعت أيضاً إلى المشاركة فى مؤتمر الاسكندرية للابتكارات التربوية والتعليم المعزز بالتكنولوچيا وهو المؤتمر الرائد لجامعة الإسكندرية الذي يناقش أحدث تطورات العملية التعليمية الجامعية وسيعلن عنه قريبا فى نسخته السابعة ودعت للمشاركة في برامج الاحتضان وما قبل الاحتضان لحاضنة PILOT  والتي أسست حتى الأن سبع شركات ناشئة. 

وأشارت إلى الجوائز الدولية التي حصلت عليها جامعة الاسكندرية فى مجال الابتكارات التربوية وآخرها جائزة اليونسكو لانشط جامعة في تدريب أعضاء هيئة التدريس على الطرق الحديثة فـي التعليـم علـى منصـــة   UNESCO-IIOE  وأشاد الدكتور على عبد المحسن بأنشطة المركز مؤكداً استراتيجية الجامعة لتقديم الدعم بكل صوره للإبداع والابتكـار.

الاسكندرية جامعة الاسكندرية الدكتور علي عبدالمحسن شئون التعليم الخريطة الزمنية

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