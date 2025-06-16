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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الانضباط جزء من شخصية الفرق الكبيرة.. حسام عاشور: الترتيب الحالى لضربات الجزاء وسام ثم زيزو

زيزو وتريزيجيه
زيزو وتريزيجيه
علي مكي

أكد حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، أنه يواصل حاليًا دراسته في الدورات التدريبية، استعدادًا للمرحلة المقبلة، لكنه لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

وقال عاشور،  خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر 2": "حاليا أركز على الحصول على الدورات التدريبية والتطوير من نفسي، لكن لم أتلق أي عروض حتى الآن، ولم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي".

وتحدث عاشور عن أزمة تنفيذ ركلة الجزاء خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي شهدت جدلًا واسعًا بين محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ووسام أبو علي، قائلًا: "في جيلي، كان هناك ترتيب واضح وثابت لتسديد ضربات الجزاء: محمد أبو تريكة، ثم شادي محمد، ثم عماد متعب، والمدرب هو من يحدد ذلك من البداية".

وأضاف: "بحسب ما علمت، الترتيب الحالي كان وسام ثم زيزو ثم تريزيجيه، ومادام المدرب حدد أن وسام هو رقم 1، فالمفروض الكل يلتزم بالترتيب".

وتابع قائلا : "لو كنت في الملعب، كنت هروح أمسك الكورة وأديها للاعب رقم 1 من غير نقاش.. لأن احترام قرارات المدرب والانضباط جزء من شخصية الفرق الكبيرة".

زيزو تريزيجيه وسام أبو على حسام عاشور

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