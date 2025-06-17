مصادرة 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية،من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطحن لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية.

حملات تموينية

تلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز بسيون، من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مطحن بدون ترخيص.

عينات المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

شكاوي المواطنين

كانت محافظة الغربية قد أهابت بالمواطنين بالإبلاغ عن مخالفات السلع الغذائية أو الأسعار، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.