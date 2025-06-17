مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل إلى 300 مليون دولار

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنظيره الصربي والوفد المرافق له لافتا ان العلاقات المصرية الصربية تعود الي اكثر من قرن من الزمن سواء علي المستوى الثنائي او متعدد الأطراف مؤكدا ان العلاقات تنامت اكثر بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصربية بلجراد والاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة لتعاون الاقتصادي والعلمي والفني وتوقيع عدد من المذكرات في جميع المجالات.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في منتدي رجال الاعمال المصري الصربي أن العلاقات تنامت أكثر عندما زارنا رئيس جمهورية صربيا وافتتح منتدى الأعمال المشتركة وأدت الزيارات المتبادلة لتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين اكثر من ٣ أضعاف من ٩٤ مليون دولار إلى ٣٠٠ مليون دولار.

وأكد مدبولي اننا نتوقع تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد تصديق مجلس النواب علي اتفاقية التجارة الحرة حيث سيتم الغاء الرسوم الجمركية والقيود علي الواردات والصادرات تدريجيا وتشمل الاتفاقية احكام لتعزيز التعاون وتشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجية .