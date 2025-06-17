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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب صورة تذكارية.. زائر يحطم كرسي فان جوخ داخل متحف فيرونا

زائر متحف يحطم كرسى فان جوخ
زائر متحف يحطم كرسى فان جوخ
رنا أشرف

رغم التحذيرات المتكررة التي تملأ قاعات المتاحف حول العالم بعبارات مثل “الرجاء عدم لمس المعروضات”، تجاهل أحد الزوار هذه القاعدة الذهبية داخل متحف بالازو مافي بمدينة فيرونا الإيطالية، ما أدى إلى تحطيم عمل فني نادر خلال محاولته التقاط صورة تذكارية.

الحادثة وقعت مع منحوتة فنية مبهرة تُعرف باسم “كرسي فان جوخ”، وهي قطعة مغطاة بكريستال سواروفسكي صممها الفنان الإيطالي نيكولا بولا (من مواليد 1963)، مستوحاة من الكرسي البسيط الذي ظهر في لوحات الرسام الهولندي الشهير فينسنت فان جوخ، خاصة داخل “المنزل الأصفر” في مدينة آرل الفرنسية.

صورة خاطفة.. وضرر لا يُقدر بثمن

وفقًا لما نقله موقع “artnet.news”، رصدت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل، حيث أظهرت زوجين في منتصف العمر يقفان بجوار المنحوتة بعد أن غادر حارس الأمن القاعة.

 في البداية، انحنى الرجل على الكرسي المزخرف ليأخذ صورة، لكنه ما لبث أن جلس عليه، ما تسبب بانهياره بالكامل، بعدها، فرّ الزوجان من المكان بسرعة، دون أن يُبلّغا إدارة المتحف، التي لم تكتشف الضرر إلا لاحقًا. حتى الآن، لم تتمكن الشرطة من تحديد هوية المتسببين.

إدارة المتحف تندد: “ليس حادثًا بل كابوس”

في تصريحها لوسائل الإعلام، قالت فانيسا كارلون، مديرة المتحف: “دائمًا ما نسعى لالتقاط الصور، دون أن نفكر في العواقب.

 صحيح أن ما حدث قد يبدو حادثًا، لكنه لم يكن مجرد خطأ بريء. مغادرة الزائرين دون إبلاغ أحد بما حدث يجعل الأمر أقرب إلى كابوس لأي متحف.”

دعوة لاحترام الفن

المتحف، الذي افتُتح عام 2020، أصدر بيانًا يدعو فيه الزوار إلى احترام الأعمال الفنية والتعامل معها بحذر ومسؤولية. 

كما أعرب عن أمله في أن تُساهم تغطية هذا الحادث في توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي والفني، وأن التفكير في صورة جميلة لا يجب أن يكون على حساب عمل فني لا يقدر بثمن


 

كرسي فان جوخ كريستال سواروفسكي نيكولا بولا فينسنت فان جوخ الفن

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