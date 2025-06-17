السفير حسام زكي: الحكومة الإسرائيلية يسودها التطرف ولا تلتزم بالقانون الدولي

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التطورات الراهنة في المنطقة انطلقت بعملية 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس ومنظمات أخرى مشيرا إلى أن هذه العملية تبعها عدوان الاحتلال على غزة، والذي امتد ليشمل الضفة الغربية ولبنان ومواقع أخرى في العالم العربي.



وتابع زكي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، على أن "الحرب مستعرة في المنطقة" ووصلت إلى الوضع الحالي مع إيران مضيفا أن "الحرب الحالية لم تنتهى ولا أحد يعلم على أي شكل تنتهي، وتطوراتها في منتهى الخطورة، والشكل العام في المنطقة يتغير وفي تطورات مهمة يجب التوقف عندها".



أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة ترصد الأمور في المنطقة من منظور متكامل، مؤكدًا أن إسرائيل "لا تلتزم بأخلاقيات الحروب ولا القانون الدولي ولا الإنساني".

وتابع: "يؤذينا مشهدها في المنطقة وتفعل ما تريد" مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية يسودها التطرف للسياسة المحلية والإقليمية وأن ما يحدث "شيء يؤذي الجانب العربي كثيرا، خاصة وأن إسرائيل لديها أطماع ورغبة في التوسع والهيمنة والسيطرة، وهذه كلها أمور لا تتفق مع مصالح الدول العربية".