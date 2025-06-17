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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديمي لوفاتو تقلّد مشهد كيم كارداشيان الشهير في البحر

ديمي ليفاتو
ديمي ليفاتو
شروق سلامة

نشرت النجمة العالمية ديمي لوفاتو مقطع فيديو طريفًا على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه برفقة زوجها جوردان “جوتس” لوتس، وهما يعيدان تمثيل أحد أشهر مشاهد برنامج تلفزيون الواقع “Keeping Up with the Kardashians”، والذي فقدت فيه كيم كارداشيان قرطها الماسي في البحر.

وفي الفيديو، استخدمت لوفاتو الصوت الأصلي من الحلقة التي عُرضت عام 2011، والتي صرخت فيها كيم قائلة: “لقد فقدت قرطي! يا إلهي، سأبكي”. وأدت ديمي المشهد ببراعة وهي تلامس أذنيها داخل الماء، فيما جسّد زوجها شخصية كورتني كارداشيان، قائلًا: “كيم، هناك أشخاص يموتون!”، في إعادة ساخرة للجملة الشهيرة التي قالتها كورتني حينها.

وأرفقت لوفاتو الفيديو بتعليق مقتضب جاء فيه: “كان علينا أن نفعلها”، في إشارة إلى شهرة المقطع الذي تحول إلى “ميم” واسع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.



 


 

يبدو أن ديمي وزوجها يقضيان وقتًا مميزًا خلال شهر عسلهما، حيث شاركت المغنية البالغة من العمر 32 عامًا صورًا متعددة من رحلتهما عبر منشور بعنوان “Honeymoon dump”، ظهر فيه الثنائي خلال لحظات رومانسية، وركوب الجت سكي، إلى جانب إطلالات صيفية مبهجة لديمي على الشاطئ.

قصة حب بدأت من استوديو 


 

يُذكر أن ديمي لوفاتو وزوجها جوتس – البالغ من العمر 34 عامًا – تعارفا عام 2022 أثناء العمل على ألبومها الغنائي Holy Fvck، وتطورت العلاقة بينهما حتى أعلنا زواجهما رسميًا في 25 مايو الماضي في حفل بسيط أقيم في ولاية كاليفورنيا.


 

وبحسب مصادر مقربة من النجمة، فإنها تعيش الآن حالة من التوازن النفسي والصحي بعد سنوات من المعاناة، حيث صرّح أحد المصادر لمجلة PEOPLE: “ديمي الآن بصحة جيدة نفسيًا وبدنيًا، وقد تجاوزت مرحلة صعبة في حياتها”.


 

ديمي لوفاتو جوردان لوتس

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