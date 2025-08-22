فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص

طمأن الفنان فاروق فلوكس جمهوره على حالتة الصحية، مؤكداً أن صحته تأثرت مؤخراً بعض الشئ لكنة الحمد لله في أفضل حال.

وقال فاروق فلوكس في مداخله هاتفيه لموقع “صدى البلد” الإخباري حول إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فاروق فلوكس إنه يتمنى ذلك، وطلب أن يجسد دوره الفنان احمد حلمي تحديدا.

وأضاف فاروق فلوكس"أحب احمد حلمي وهو فنان جميل و نجم جميل وكل أعماله حلوة و انا بحبه جدا".

وتابع فاروق فلوكس: “لم أعتزل الفن و هفضل فيه لحد ما أموت”.

و عن غيابة عن الظهور بأعمال الفنية قال فلوكس: “محدش بيعرض عليا اعمال فنية و ده سبب غيابي لكن انا مستعد للعودة للفن”.

من ناحية أخرى، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحب الهندسة لحد دلوقتي".