عبد المنعم سعيد: التصعيد الحالي في المنطقة وصل إلى مرحلة الحرب الإقليمية المفتوحة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن مواقف مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، الذين اتخذوا موقفًا منحازًا لصالح إسرائيل منذ بداية التصعيد الحالي، دون أي إشارة إلى كونها دولة نووية تمتلك أكثر من 200 رأس نووي، ولم توقّع حتى الآن على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن التصعيد الحالي في المنطقة وصل إلى مرحلة الحرب الإقليمية المفتوحة، نتيجة التوجهات الأمريكية التي تقوم على استغلال الفرص الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود رئيس مثل دونالد ترامب، الذي لا يضع حدودًا للتدخلات الدولية ولا يتردد في خوض مواجهات ذات طابع حاد.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن لهدف الإيراني المعلن بإبادة إسرائيل أصبح في صلب المعادلة الإقليمية، في حين يغيب عن النقاش الدولي الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، ما يفرغ القضية من مضمونها السياسي والإنساني لصالح خطاب تعبوي مضاد.

