نادي سموحة يدشن أكبر قاعدة بيانات طبية متكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بدأت صباح اليوم إجراءات الفحص الطبي الشامل للاعبي ولاعبات نادي سموحة داخل استاد الهوكي، تنفيذًا للقرار الوزاري بشأن إلزامية الفحص الطبي الدوري وفق معايير محددة، وحرصًا على رفع كفاءة الرعاية الصحية داخل الأندية.

وتم تنفيذ هذه الإجراءات بإشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي – إحدى إدارات القطاع الرياضي بالوزارة، وتولت التنفيذ شركة متخصصة مكلفة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة بتطوير وتشغيل وحدات الطب الرياضي.

شملت الفحوصات:

• الكشف الطبي العام

• التحاليل المعملية الشاملة

• رسم القلب (ECG)

• أشعة الإيكو على القلب

• مقياس التنفس ووظائف الرئة

• القياسات الجسمانية (الوزن – الطول – كتلة الجسم)

وفي زيارة ميدانية لمتابعة آليات التنفيذ وضمان دقة تطبيق مراحل الفحص وفق المعايير المعتمدة من الوزارة، حضرت كل من:

• الدكتورة "صفاء الشريف" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

• الدكتورة "سونيا عبد الوهاب" وكيل الوزارة للطب الرياضي

كما حضر من نادي سموحة:

•رامي فتح الله" عضو مجلس إدارة نادي سموحة

أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة

ومن جانب الشركة المنفذة:

• الدكتورة "ريم جان فريد" رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، وأستاذ الكلينكال باثولوجي بكلية طب القصر العيني

• الدكتور "أشرف جوهر" عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة

تولّى تنفيذ الفحوص فريق طبي متخصص يضم:

• دكتور "حسام أسعد" استشاري الباطنة والرعاية المركزة

• دكتور "أحمد محروس" أخصائي أمراض الصدر وقياسات التنفس

• دكتور "رامز عدلي" استشاري أمراض القلب

• دكتور "محمد حامد" أخصائي القلب

• دكتور "مهاب ممدوح" أخصائي القلب

• دكتور "وائل ناصر" أخصائي تربية رياضية ومسؤول القياسات الجسمانية

كما شارك في التنفيذ طاقم طبي وفني من أطباء معامل وتمريض متخصص في مجالات القلب والرعاية العامة، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص نادي سموحة على إنشاء قاعدة بيانات طبية شاملة ومحدثة لجميع لاعبيه ولاعباته، لتعزيز المتابعة الصحية، ودعم الجاهزية البدنية، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، استعدادًا لمختلف البطولات والاستحقاقات القادمة.