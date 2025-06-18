رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 ..ظهرت الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 للطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن لمن يهمه الامر الان الدخول على رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 للاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113,743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه استكمالاً لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين ، فمن المقرر أن يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، غداً الخميس الموافق 19 يونيو 2025 في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المكفوفين ، فمن المقرر أن يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 19 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب (النظام القديم) امتحاني الاقتصاد والاحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة