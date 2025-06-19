قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 يونيو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لا تجرؤ على الدخول في حرب مع مصر
فايننشال تايمز: بريطانيا ترفع حالة التأهب تحسبا لضربة أمريكية محتملة ضد إيران
عمرو الورداني يكشف كيفية تدريب النفس على العيش في حضرة الله
الزمالك يستعين بالويلزي توني بوليس في إعادة هيكلة الفريق الأول
منح الاعتماد المبدئي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية وفقا لمعايير GAHAR
موجة حارة تخترق الأجواء.. تفاصيل طقس الغد الخميس
الكشري جامد والمحشي صحي.. إزاي تتناول الأكل الشعبي خلال الرجيم
زيزو يكشف كواليس ركلة جزاء إنتر ميامي: كنت بأكد على ترتيب التسديد فقط
حقيقة عدم توافر خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
لا إصابات.. انهيار عقار قديم بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 188%.. عملاء التمويل الأستهلاكي يصلوا لـ 2.3 عميل خلال 3 أشهر

عملاء التمويل الاستهلاكي- صورة أرشيفية
عملاء التمويل الاستهلاكي- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع  الأول من العام 2025 (يناير حتي مارس ) بنسبة 188.2%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% لتسجل 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

السيارات والمركبات في الصدارة

واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

في المرتبة الثانية جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%

وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

التمويل الاستهلاكي التمويلات كارت التمويل عملاء التمويل الاستهلاكي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

مرتبات يونيو

تفاصيل صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

ترشيحاتنا

مصر للطيران والنيل للطيران

مصر للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران.. صور

ورشة عمل لرجال الدين

ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية

مترو الأنفاق

آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو: سلامتك أولويتنا.. ودليل شامل لمستخدمي الخط الأخضر الثالث

بالصور

معتقدات خاطئة عن الإيدز.. لاينتقل بهذه الطرق واعرف المخاطر الحقيقة

الايدز
الايدز
الايدز

طريقة عمل فطير السجق الشرقى

فطير السجق
فطير السجق
فطير السجق

تعرف على علاقة الموز بالدايت

الموز للدايت
الموز للدايت
الموز للدايت

في اليوم العالمي للسوشي .. اعرف طريقة عمله بالمنزل ووفَّر فى الميزانية

السوشي
السوشي
السوشي

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد