قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟
فات الميعاد الحلقة 5.. أسماء أبو اليزيد تصفع زوجها بعد اعتدائه عليها
مدبولي: انقطاع الكهرباء مؤخرا حالات فردية.. وهذه حقيقة تخفيف الأحمال
15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل
محمد محسن أبو النور: إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن
نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا
رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات
إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة
خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة
من المجد إلى المنفى.. معركة واحدة أطاحت بالإمبراطور نابليون بونابرت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية

الدكتور محمد همام
الدكتور محمد همام
معتز الخصوصي

أشاد  الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة  بالتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة  اليوم لمجلس النواب على قانون الايجار القديم، مؤكدا أن التعديلات الجديدة  تعكس الحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فضلا عن دعم  المستأجرين من الفئات الأولى  بالرعاية.

فترة انتقالية لإنهاء أزمة الإيجار القديم

وأشار همام – في تصريحات اليوم - إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي الذي عقد خلال الفترة الماضية كشفت بأن التعديلات  السابقة بحاجه إلى أعادة نظر .

وأكد ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي وهو ما وضعه في الأعتبار  القانون من خلال وضع نص صريح وواضح بأن الأولوية في التخصيص للمستأجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية للفئات الأولى بالرعاية  معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.

تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية

وأشار همام إلى أن فلسفة القوانين التي يصدرها مجلس النواب  أن يكون جورها تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية  للمواطنيين وهو ما يجب أن يتحقق في قانون الايجار القديم  المقرر مناقشته في البرلمان خلال الايام المقبلة .

الجيل حزب الجيل الديمقراطي محمد همام قانون الايجار القديم الايجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم "إذما"

حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم "إذما"

ملك زاهر

"عرفت غلاوتي عندكم" ..ملك زاهر توجه رسالة شكر لجمهورها بعد أزمتها الصحية

توماس لونغمان

توماس لونغمان.. رائد النشر الذي وضع أسس صناعة الكتاب الحديثة ماذا تعرف عنه؟

بالصور

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

المزيد