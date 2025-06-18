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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة القرار قرارك تجوب المصالح الحكومية بدمياط

التوعية
التوعية
زينب الزغبي

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في دمياط برئاسة الدكتور عمرو عثمان ودكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية للصندوق لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات بمحافظةدمياط، فاعلية توعوية بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بمبني ديوان عام المحافظة .

وقام فريق متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت إشراف أيمن الأفندي منسق البرامج الوقائية للصندوق بمحافظة دمياط بالمرور علي الإدارات والمكاتب ومقابلة العاملين  بديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل والتنظيم والإدارة والزراعة والشباب والرياضة ومجالس مركز ومدينة دمياط والزرقا وفارسكور بتوعية الموظفين  بقانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١ الخاص بفصل العاملين المتعاطين بالكشف المبكر عن المخدرات  بشرح مواد القانون وحقوق الموظفين لحمايتهم قبل الفصل من الوظيفة نتيجة ظهور تحاليل ايجابية بعد عمل  التحليل  الاستكشافي للحملات المفاجأة مع ضرورة وجود شهادات طبية معتمدة من اللجان الطبية العليا اواللجان الطبية التابعة للتأمين الصحي او مستشفيات الجامعة لادراجها بملف الموظف الذي يحتاج الي العلاج  وأدوية طبية مستمرة  مع توعيتهم بمخاطر التدخين والمخدرات علي اولادهم وكيفية حمايتهم من الدخول في دائرة الإدمان.

إضافة إلى التعريف بخدمات الخط الساخن للعلاج بالمجان وفي سرية تامة بالاتصال بالخط الساخن ١٦٠٢٣ او التوجه لعيادة الخط الساخن بالسنانية خلف صيدلية السنانية ايام الاحد والثلاثاء والخميس من ١١ ص ل ٢ م أسبوعياً.


وتأتي هذه الفاعلية تزامننا بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين في شهر مايو واليوم العالمي العالمي لمكافحة المخدرات في ٢٦ يونيو

دمياط محافظة دمياط الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان

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