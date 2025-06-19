خمسة مشاهد حاسمة تلخص الحرب بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واختباء القادة تحت الأرض

في ظل تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، باتت المنطقة أمام مشهد متوتر، يشير إلى تحول استراتيجي خطير في طبيعة المواجهة بين القوتين. من الغارات الجوية التي ضربت طهران، إلى الرد الإيراني الصاروخي الذي طال عمق الأراضي الإسرائيلية، شهد العالم خمسة مشاهد دراماتيكية تعكس حجم التوتر وخطورة المسار. هذه المشاهد تسلط الضوء على طبيعة الحرب المستجدة، وتكشف عن خسائر لم تعلن بعد، وحرب نفسية تعصف بالجانبين.

نتنياهو وحكومته يختبئون في الملاجئ تحت الأرض

في مشهد استثنائي يعكس عمق القلق داخل الدولة العبرية، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه إلى الاختباء في مقر لإدارة الحرب تحت الأرض. هذا القرار جاء بعد تصاعد الهجمات الإيرانية على أهداف داخل إسرائيل، ما اضطر جيش الاحتلال إلى حث السكان على تجنب نشر فيديوهات أو معلومات عن أماكن سقوط الصواريخ، ما يشير إلى وجود خسائر تسعى إسرائيل للتكتم عليها.

صواريخ إيرانية تستهدف منزل نتنياهو في قيسارية

الهجوم الإيراني لم يكن عشوائيًا، بل استهدف بدقة منشآت حساسة، من بينها محطة الكهرباء في مدينة الخضيرة، كما أصابت الصواريخ مسكن عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة. الانفجارات دفعت بصفارات الإنذار إلى الانطلاق من الشمال إلى الجنوب، وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات صارمة للمستوطنين بالبقاء قرب المناطق المحمية، ما أظهر هشاشة الجبهة الداخلية.





إسرائيل تعلن مقتل رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه

ردًا على الضربة الإيرانية، أعلنت إسرائيل تنفيذ واحدة من أعنف الهجمات على الأراضي الإيرانية منذ سنوات.

وفي تطور لافت، كشف نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عن مقتل رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني ونائبه في غارة جوية بطهران، مؤكدًا أن "الطيارين الإسرائيليين يحلقون فوق سماء طهران ويضربون مواقع عسكرية ونووية". هذه التصريحات شكلت سابقة نادرة في اعتراف مباشر باستهداف قيادات أمنية بهذا المستوى.

الحرس الثوري الإيراني يضرب مقري الموساد

لم يتأخر الرد الإيراني، إذ أعلن الحرس الثوري أنه نجح في استهداف مقرين تابعين لجهاز "الموساد" و"أمان" (الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية) في قلب تل أبيب، في عملية وصفها بـ"المؤثرة والمحورية"، مشيرًا إلى أنه تمكن من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة. هذا التطور يرفع مستوى المواجهة ويضع المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في مرمى الردع الإيراني.

المذيعة الإيرانية سحر إمامي تتعرض للقصف على الهواء مباشرة

في مشهد رمزي قوي، تعرضت المذيعة الإيرانية سحر إمامي لهجوم جوي إسرائيلي أثناء تقديمها لنشرة الأخبار على التلفزيون الرسمي الإيراني. انقطع البث فجأة، وتوقفت الاتصالات اللاسلكية، مما أثار صدمة في الأوساط الإعلامية الإيرانية. لاحقًا، تم استئناف البث من استوديوهات احتياطية، لكن التقارير أشارت إلى أن المبنى الذي يضم المساعد السياسي لإدارة التلفزيون كان هدفًا مباشرًا للهجوم.



https://x.com/kann_news/status/1934630024784613662



تصعيد غير مسبوق يرسم مستقبلًا غامضًا

هذه المشاهد الخمسة لا تعبّر فقط عن اشتداد المواجهة بين إيران وإسرائيل، بل تُظهر تغيّر قواعد اللعبة، حيث لم تعد الحرب تقتصر على الضربات الجوية أو الصواريخ، بل باتت تشمل استهداف رموز السيادة والردع في كلا البلدين. المنطقة تسير على حافة هاوية، وسط ترقب دولي وتحذيرات من تحول الصراع إلى مواجهة إقليمية شاملة قد تعصف باستقرار الشرق الأوسط.