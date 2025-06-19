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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هجمات إيرانية مباشرة تضرب إسرائيل: إصابات وأضرار بالغة في تل أبيب والنقب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مبنى البورصة في منطقة رامات جان، القريبة من تل أبيب، تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من إيران، في واحدة من أعنف الضربات التي تطال عمق الأراضي الإسرائيلية.

إخلاء مستشفى سوروكا بالكامل إثر تسرب مواد خطيرة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات قررت إخلاء مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، بعد تعرضه لإصابة بصاروخ إيراني أدى إلى تسرب مواد خطرة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من فرق الطوارئ.

وقوع إصابات جراء الضربات الصاروخية

بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر إسرائيلية، فقد سقطت عدة صواريخ في وسط وجنوب إسرائيل، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وسط حالة من الفوضى في بعض المناطق المتضررة.

سبعة صواريخ إيرانية أصابت أهدافًا حساسة

أفادت تقارير إسرائيلية أن سبعة صواريخ إيرانية على الأقل أصابت مواقع مختلفة، بعضها في محيط تل أبيب وأخرى في النقب، مستهدفة مباني حيوية ومقار حكومية.

استنفار واسع لأجهزة الطوارئ والإسعاف

أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى نداءات من عشرات المواقع التي تعرضت للقصف، وأن طواقمه تعمل في ظروف صعبة لإجلاء المصابين وتقديم المساعدة في المناطق المتضررة.

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