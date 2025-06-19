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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد تطبيق نظام السايس الجديد لأول مرة.. صور

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت   -  
أحمد رمضان

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة.

نظام السياس الجديد

يلزم النظام الجديد السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

الزى الجديد للسياس 

والزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة،  ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية ، شمالية، جنوبية،  شرقية ) ، والحي المرخص العمل به .

ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة،  واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظة القاهرة

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