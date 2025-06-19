التمثيل التجاري ينجح في جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة 38 مليون دولار للقنطرة غرب

نجح المكتب التجاري المصري في إسطنبول، بالتنسيق مع إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري بالقاهرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في استقطاب استثمارات صناعية جديدة من شركتين تركيتين رائدتين في قطاع المنسوجات.

وأسفرت جهود التمثيل التجاري عن توقيع عقدين لتأسيس مشروعين صناعيين في منطقة القنطرة غرب، أولهما لشركة ULUSOY Tekstil لإنشاء مصنع لإنتاج الغزول وخيوط الحياكة بأنواعها على مساحة 35 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 18 مليون دولار، يوفر نحو 1000 فرصة عمل. أما المشروع الثاني، فتنفذه شركة UR-SA للمنسوجات الصناعية والتغليف البلاستيكي على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات 20 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل إضافية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من السيد محمد أولسوي رئيس شركة ULUSOY Tekstil، والسيد أوجور بويوكارديس رئيس شركة UR-SA، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس الثقة المتنامية من المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري.

ويعد التوقيع على المشروعين ثمرة للتنسيق المؤسسي بين جهات الدولة المختلفة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون للاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى المناطق الصناعية الحيوية.