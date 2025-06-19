محافظ الإسكندرية يوجه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الشاملة

وجه محافظ الاسكندرية، أحمد خالد، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على العمل؛ للحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.



وفي هذا الإطار، اعتمدت رئيس حي أول المنتزة المهندسة سحر شعبان، رخصة تشغيل مشروع نسيجي جديد ضمن برنامج "مشروعك"، بتمويل من أحد البنوك الوطنية، لصالح أحد الشباب من أبناء الحي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير فرص حقيقية ومستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.



وأكدت رئيس الحي ، أن الدولة تولي أهمية بالغة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من البطالة، وتحفيز روح المبادرة لدى الشباب، مشيرة إلى استمرار الحي في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإجرائي لأصحاب تلك المشروعات.



يُذكر أن إدارة "مشروعك" بحي اول المنتزه ساهمت في تمويل عدد كبير من المشروعات، إلى جانب إصدار العديد من رخص التشغيل لمشروعات مختلفة في قطاعات متنوعة لزيادة دخل الأسر ورفع المستوى الاقتصادي لها.