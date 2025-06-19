محافظ دمياط يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من خط دعم رأس البر بمياه الشرب

بحث محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابى، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من خط المياه الناقل لتعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب.



وذكرت محافظة دمياط، في بيان صحفي، أن اللقاء شهد استعراض محاور المرحلة الثانية التى تبدأ من القناة الملاحية بطريق رأس البر الغربي، وحتى الامتداد العمراني بطول 6.1 كم، لمواسير قطر 1000 ملي من مادة البولي إيثيلين وبتمويل يصل إلى 235 مليون جنيه.



وأشارت إلى أن الشهابى ورسلان ناقشا مسار الخط بالطريق، بعد وضع دراسات محددة له وفقًا لطبيعة الموقع بشكل كامل، ومخطط مشروع تطوير الطريق لاختيار المسار الأنسب، بمرور جزء منه بترعة السنانية التى تمت تغطيتها لمنع حدوث أى قطع مستقبلًا بالطريق، كما ناقشا كذلك المعوقات التى قد تواجه عمليات التنفيذ وآليات تخطيها.



ولفت المحافظ إلى اهتمامه بالمشروعات المقرر تنفيذها بالطريق سواء الخط الناقل أو تطوير الطريق، للعمل بالتوازى؛ ما يحقق تعزيز المدينة بمياه الشرب وخاصةً مع تردد عدد كبير من الزائرين خلال فصل الصيف ، وكذا رفع كفاءة الطريق الذى يُعد شريانا حيويا للمدينة.



وعلى جانب آخر،، ناقش المحافظ ورئيس الشركة الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، حيث بحثا آليات استكمال العمل بتلك المشروعات وربطها على محطات المعالجة التى يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لجداول زمنية محددة، لإنهاء الأعمال بتلك المنظومة ودخولها الخدمة.



ورحب محافظ دمياط بالتعاون التام بين المحافظة والشركة، مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة، ساهمت فى تغطية المحافظة بالكامل بمياه الشرب وتخطي نسب عالية في توصيل الصرف الصحي.



