موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

يواجه فريق إنتر ميامي منافسه بورتو البرتغالي على ملعب «مرسيدس بنز»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو والقنوات الناقلة



تقام مباراة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية 2025، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وحصلت شبكة قنوات أم بي سي على حقوق البث الخاصة بمباراة إنتر ميامي وبورتو

ترتيب مجموعة الأهلي

تعادل النادي الأهلي أمام منافسه إنتر ميامي سلبيا في الجولة الأولى والإفتتاحية من كأس العالم وتعادل أيضا بالميراس البرازيلي أمام بورتو البرتغالي في اللقاء الأول لتصبح المجموعة كلها متساوية في النقاط.