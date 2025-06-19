محافظ البحيرة ومدير الأمن يهنئان الأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفًا على الإيبارشية

استقبل نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، بمقر المطرانية بدمنهور، الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، حيث قدّما التهنئة لنيافته بمناسبة تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

أهمية التعاون

وقدّمت المحافظ تهنئتها لنيافته ، متمنية له التوفيق، ومشيدة بدوره في خدمة أبناء الإيبارشية. من جانبه، عبّر نيافة الأنبا إيلاريون عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لخدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أهدت المحافظ درع المحافظة لنيافته تقديرًا لمكانته الروحية.