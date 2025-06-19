غدا.. قافلة كبرى توزع أغذية وعلاج بمنطقة العوايد الإسكندرية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنظيم قافلة مجمعة إلى منطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، وذلك غدًا الجمعة ضمن مبادرة "إيد واحدة".

قافلة كبرى بالعوايد غدًا الجمعة

تشمل القافلة مجموعة كبيرة من التدخلات والمساعدات الإنسانية منها مساعدات غذائية متنوعة (كراتين وشنط ولحوم ) تُوزَّع على الأسر المستحقة داخل منازلهم بالمجان.

عيادات طبية وتوزيع مساعدات مجانية

كما تشمل عيادات طبية في تخصصات مختلفة لخدمة الأهالي وتوفير العلاج مجاناً وأنشطة ترفيهية وفعاليات للأطفال مجاناً وشنط وهدايا وألعاب للأطفال مجاناً وتلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.

ويتاح التقديم على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بدون مقابل، وكذلك على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي وتوفير التمويل الخاص به بدون مقابل ومعرض ملابس شامل لجميع الأعمار.

وتأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في الوصول بالخدمات والدعم لكل قرى ومحافظات الجمهورية.