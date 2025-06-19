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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقدة البرازيل تلاحق الأهلي مجددًا في كأس العالم للأندية

الاهلي وبالميراس
الاهلي وبالميراس

 

واصلت الأندية البرازيلية تفوقها التاريخي على الأهلي، بعدما تلقى الفريق المصري خسارة جديدة أمام بالميراس بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، على استاد "ميتلايف" في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ورغم طموحات الأهلي في فك العقدة، إلا أن الهزيمة الأخيرة عمّقت سجل مواجهاته مع فرق البرازيل في البطولة العالمية، حيث التقى الأهلي الأندية البرازيلية 7 مرات، خسر 6 منها، واكتفى بانتصار وحيد بركلات الترجيح أمام بالميراس في نسخة 2020.

بدأت معاناة الأهلي مع الفرق البرازيلية منذ 2006 حين خسر أمام إنترناسيونال، تلتها خسارة من كورينثيانز في 2012، ثم هزيمة جديدة من بالميراس في 2021، وأخرى من فلامنجو في 2022، وأخيرًا السقوط أمام فلومينينسي في 2023، قبل السقوط مجددًا أمام بالميراس اليوم.

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، وسام أبو علي.

بينما خاض بالميراس المباراة بتشكيل ضم: ويفرتون، جياي، مورينو، ريوس، روكي، جوميز، توريس، بيكريز، فيجا، موريلو وإستيفاو.

وبات الأهلي مطالبًا بالفوز على بورتو في الجولة الأخيرة، المقررة فجر الثلاثاء 24 يونيو، للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور التالي.

الاهلي بالميراس كأس العالم للأندية

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